Tras colgar los guantes los porteros Johnny Herrera y Nicolás Peric pasaron al mundo de los medios de comunicación, en donde, ahora como rostros, de TNT Sports y ESPN respectivamente, han tenido que abrir su conocimiento pelotero, hasta con hinchas rivales que dentro de la cancha los llegaron a odiar: "Ahora que trabajo en la tele los colocolinos me encuentran hasta más simpático", cuenta entre risas Johnny Herrera, en una entrevista realizada por el Sifup.

"Para mí ha sido una experiencia súper, súper grata, porque muchas veces miras de afuera y era todo súper estructurado. Y una vez que llegué allí, sólo puse dos condiciones: que no me pidieran sacarme el hincha, porque era pedirle 'peras al olmo, y para mí eso era imposible, la única forma en que perdí la objetividad en mi vida fue con mi equipo. Y segundo, que me dieran días libres para estar con mi familia. Llegué al canal y fue una recepción increíble, pareciera que hubiese trabajado toda una vida allí, me río con el Gordo (Marcelo Vega) que fuimos compañeros hace 20 años en la U, al Bichi Borghi lo aprendí a conocer, a Don Aldo Schiappacasse también", detalla el ex portero azul.

Nicolás Peric y Johnny Herrera participan de una entrevista con el SIFUP donde cuentan sus vidas tras el retiro del fútbol, ahora en el mundo de las comunicaciones | Foto: Marco Muga Rivera.

Lo mismo ha ocurrido con el "Loco" Peric, quien asegura que está disfrutando esta nueva etapa en su vida, además que aprovecha su estilo con los entrevistados: "Es entretenido. Me ha parecido un mundo muy diferente al que veníamos nosotros. Y es difícil. Pero todavía siento el cariño, cuando les pido a los jugadores que hablen con nosotros, ellos saben que el nivel de la conversación tiene un tono más ameno que periodístico, y eso no sólo lo agradece el futbolista que estás entrevistando, sino que la gente que lo ve", comenta Peric.

"Por ejemplo, el otro día conversábamos con Iván Morales, a él no le gusta dar entrevistas, pero como iba a estar yo, aceptó darla. Entonces repasamos la primera jugada del partido frente a la U, que casi fue gol, y él dice “si estaba el Nico, era gol”. Todos se “cagaron” de la risa… y eso quiere la gente, conocer la otra parte también", precisa entre risas el ex portero de Rangers de Talca.

Mientras Nicolás Peric se desempeña en ESPN Chile, Johnny Herrera lleva un tiempo en TNT Sports analizando partidos del fútbol nacional y las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Foto: Marco Muga Rivera.

Es que la nueva oportunidad que se las ha dado en el mundo de las comunicaciones es una alternativa importante para muchos ex futbolistas, aunque, en el caso de Johnny Herrera, asegura que es sólo el principio de un proceso donde busca terminar siendo entrenador de fútbol.

"De verdad, soy un agradecido del medio en el que me toca trabajar, y lo estoy pasando bien, y espero que esto sólo sea un período de transición, porque en teoría mi proyecto de vida es ser técnico. Y estos dos o tres años que pueda estar ahí, que me sirvan también para darle un enfoque distinto al fútbol y también aprender del Bichi y de Juvenal que fueron técnicos, y algo ganaron. Así que feliz en esta nueva etapa de mi vida", finaliza Herrera.