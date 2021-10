El ex portero de la Universidad de Chile asegura que el "Huevo" tiene que dar un golpe de timón importante en el plantel, tanto que si quiere jugar con puros juveniles es válido que lo haga. Asegura que en su tiempo con tres partidos todos tenían posibilidad de dejar la formación titular.

No hay vuelta atrás. La directiva de Azul Azul confirmó por medio del director deportivo, Luis Roggiero, que el técnico Esteban Valencia seguirá al frente de la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, descartando cambios para este fin de semana.

Por lo mismo, el ex capitán y comentarista en TNT Sports, Johnny Herrera, analiza lo que debe empezar hacer la directiva para ir pensando en la próxima temporada, pensando en no pasar por esta misma situación.

"Antes que cualquier cosa, debe definir el entrenador. Eso es clave para conformar el plantel con el que pretende estar donde corresponde. No creo que vaya a bajar, está en las posibilidades, pero la U no puede descender. Puede ser como tienen opciones los últimos, no sé, 10, pero es difícil", cuenta Herrera en "Todos somos técnicos" de TNT Sports.

Esteban Valencia conversó con la dirigencia para dar un paso al costado, pero finalmente acordaron seguir en la U.

En ese sentido, el arquero azul le manda un mensaje al respaldado técnico azul Esteban Valencia, a quien asegura que hay que darle manga ancha para que pueda hacer lo que quiera en las fechas que quedan.

"Profesor Valencia tiene que dar un golpe de timón, si tiene que cambiar el arquero, lo cambia. Haga lo que se le plazca con el 11, si quiere jugar con puros juveniles, póngalos y punto. Si sacaron un punto en siete partidos, ¿qué jugador se sostiene así? Es imposible", golpea la mesa el ex portero.

Para Herrera el panorama azul en esta temporada ha sido tan irregular que cualquier jugador debería aceptar si pierde el puesto: "Cuando jugábamos nosotros perdíamos tres partidos y todo el equipo se siente con la posibilidad de salir. No hay mucho dónde exigir titularidad, hay que ser un poquito autocríticos también", cierra.