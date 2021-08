El ex delantero de Universidad de Chile y comentarista deportivo, Patricio Yáñez, analizó el momento del goleador argentino del cuadro universitario y el Campeonato Nacional, Joaquín Larrivey, en medio de las intenciones de renovar su contrato con el conjunto azul, que expira al término de la presente temporada.

Patricio Yáñez: "Espero que la U no se mande una chambonada y deje ir a Larrivey"

Universidad de Chile tiene sobre la mesa una de las decisiones más importantes del momento. El cuadro azul debe negociar la renovación de contrato con el goleador del equipo, Joaquín Larrivey, cuyo vínculo expira a finales de temporada.

La situación pone en alerta a los hinchas y Patricio Yáñez se hacer cargo. El comentarista de Deportes en Agricultura fue claro en el pálpito sobre el futuro de la negociación con Larrykane: "Yo creo que los goles hoy en día son tan escasos, que lo van a renovar".

"No sé si el tema son los dos años (de contrato) que pide Larrivey. Desde que llegó no se ha perdido ningún entrenamiento y si Larrivey se quiere quedar, puede llegar a un acuerdo para el segundo año respecto a lo que hizo en el primero. Si jugaste muchos partidos, presencias...", reflexiona el ex delantero de Universidad de Chile en 1990.

Según el Pato, el dinero no debe ser problema. "Se puede manejar y se pueden dar incentivos económicos, pero ojalá que no sea traba porque porque hace rato que la U no tenía un delantero así. Recuerda cuántos jugadores pasaron por ese puesto, cuántos jugadores probaron los técnicos de la U, cuántos intentaron", puntualiza.

"Y ahora que lo encontró, yo espero de verdad que no se manden, como decía el querido Sapito (Sergio) Livingstone, una chambonada y dejarlo ir", sentencia el reconocido mundialista y posteriormente campeón de América.

Universidad de Chile visitará este sabado a O'Higgins de Rancagua, en el inicio de la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional. El cuadro azul puede alanzar a Unión la Calera en la punta del certamen, triunfo mediante.