Para nadie es misterio que uno de los principales atractivos que tiene hoy Universidad de Chile es el apoyo popular. Así lo señalan los jugadores que llegan por primera vez y aquéllos que regresan al conjunto azul, como es el caso de Junior Fernandes.

El atacante es la principal novedad en la delegación de la U de cara a la edición 190 del Superclásico del fútbol chileno, que se disputa esta tarde ante Colo Colo en Rancagua. Y recibió testimonio de la pasión de sus seguidores en la antesala.

El hombre formado en Cobreloa fue sorprendido por el "hotelazo" que en horas de la noche organizó la barra azul en el hotel de concentración del equipo de Esteban Valencia, para respaldar la actuación de los suyos.

Un millar de fanáticos se reportaron en la sede para alentar a los azules con mucha pirotecnia y cánticos, en una celebración que impactó a Junior. El ariete compartió postales del momento en su cuenta de Instagram y el plantel completo posó junto a la barra.

De esta manera, la U llega al clásico con fuerzas renovadas. No sólo porque tendrán a su público en cancha, después del levantamiento de algunas medidas sanitarias, si no que también por la presencia de regreso del ex campeón con los universitarios en 2012.

