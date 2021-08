Joaquín Larrivey volvió a convertir ante O'Higgins llegando a 12 tantos en el Campeonato Nacional y reitara que quiere seguir en Universidad de Chile, pero que aún no se concreta su renovación y que está dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes si la U no se apura.

Joaquín Larrivey y su futuro: "La prioridad la tiene Universidad de Chile, pero si no se manifiestan, escucharé otras ofertas"

Pese a que tuvo muchos problemas al inicio de la temporada con cambio de técnico incluido, donde Esteban Valencia reemplazó a Rafael Dudamel, Universidad de Chile goza de un buen presente en el Campeonato Nacional compartiendo el liderazgo de la tabla de posiciones junto a Universidad Católica y Unión La Calera.

Una de las razones por las que la U pelea arriba es sin lugar a dudas por el extraordinario rendimiento del argentino Joaquín Larrivey, que luego de marcarle a O'Higgins llegó a 12 goles en su cuenta personal en el actual torneo y su renovación es tema prioritario para Azul Azul.

"Me siento en plenitud y sé que puedo jugar durante un largo tiempo más. Me gustaría que suceda (la renovación) lo antes posible, para la tranquilidad que uno debe tener y también para la paz de la familia", afirmó en conversación con La Tercera.

Joaquín Larrivey volvió a romper las redes ante O'Higgins (Agencia Uno)

Agregando que "tengo la ilusión de que se contacten y lleguemos a buen puerto, pero si no es así, estoy abierto a escuchar otras posibilidades pues no siempre las cosas en el fútbol salen como uno desea. Uno tiene que planificar con la familia y la prioridad la tiene Universidad de Chile. Pero si no se manifiestan, escucharé otras ofertas".

Respecto a su dulce momento lleno de goles, Larrivey afirma que "siempre tengo la ilusión marcar un gol y ahora llevo ocho partidos consecutivos haciéndolo, lo que te dice que estoy siendo efectivo a la hora de definir. Pero creo que lo más importante y lo más lindo, es que mis goles siempre sirvieron para obtener algún punto, ya sea para empatar o gana".

Para el final advierte que "hace 10 años que hago 15 ó 16 goles por temporada y eso tal vez la gente no lo sepa, pero estos números son una sana costumbre para mí".