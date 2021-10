Los hinchas de Universidad de Chile apenas pueden conciliar el sueño con la actualidad del equipo azul, que viene en caída libre en el Campeonato Nacional y corre serio riesgo de quedar fuera de las competencias internacionales del próximo año.

Pero no es lo único. Aparte de los cinco partidos sin ganar (con cuatro derrotas), la U ve como sus dos más enconados rivales, Colo Colo y Universidad Católica pelean por ser el campeón. El Chuncho no sabe qué final prefiere para la presente temporada.

La UC tiene 15 títulos de Primera División y si logra el tetracampeonato quedará a sólo dos coronas de la U. Y por otra parte, si el Cacique es campeón bajará su estrella 33 y se pondrá a 15 campeonatos de su archirrival. ¿Qué prefieren los azules de corazón?

Varios rehuyeron la pregunta, pero no Sandrino Castec, con más de 200 partidos por la U. "Prefiero que Católica sea campeón, ha hecho bien las cosas y por lejos. No hay dónde perderse, por trabajo e infraestructura. Colo Colo venía con problemas, pero tuvo la fortuna de encontrar un buen técnico", reflexiona el ex delantero.

Universidad Católica cayó ante Universidad de Chile, pero hoy pelea por el título

El autor del último gol del triunfo de la U ante Colo Colo en el estadio Monumental es Carlos Garrido, y también se inclina por la UC. "Creo que será el único que va a llegar hasta el final peleándole el título a Colo Colo. Con lo que viene haciendo Católica últimamente, después del cambio de técnico, parece que fuera el único con chances".

Pero si de azules se habla, hay que ponerse de pie con Héctor Tito Awad. El legendario comentarista del fútbol de la U tiene una preferencia clara, pero también advierte que su respuesta se debe a que no hay más alternativas.

Universidad de Chile no ha podido levantarse de la derrota en el Superclásico

"Nunca me ha gustado que Colo Colo sea campeón, está en mi adn. Pero en este torneo y ante esta pregunta, no quiero el tetracampeonato de Católica y creo que Colo Colo es el que mejor ha jugado desde la llegada de Gustavo Quinteros. Ante la pregunta directa, prefiero que sea campeón Colo Colo", dice el crack de La Magia Azul.

La incógnita congela a César Vaccia, bicampeón con Universidad de Chile. "Es compleja la pregunta. Yo espero que sea campeón el que lo merezca, eso es más importante que pensar en la rivalidad con Colo Colo o la cercanía de títulos con Universidad Católica", resume.

"Pero si hablo de la emoción, sólo quiero que sea campeón la U", advierte el técnico sanantonino, antes de cederle la palabra a Héctor Hoffens, quien literalmente se indigesta con el escenario propuesto.

"Creo que eso me importa un bledo, es un pelo de la cola. Me da lo mismo lo que pase entre la Católica y Colo Colo. Me preocupa no tener protagonismo, en esta caída libre sin paracaídas. Somos un desastre", lamenta el puntero derecho que sumó 450 partidos en la U.