El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, anunció este martes que se nacionalizará chileno, tras haber cumplido los cinco años de residencia.

“Está todo enviado. Obviamente lleva su tiempo, pero toda la información está enviada y los trámites están en curso”, dijo el Enano en conferencia de prensa.

El ex River Plate también se refirió a su contrato que expira a final de año: “Es difícil que uno esté tranquilo cuando esta por finalizar el contrato y uno tiene una edad interesante, pero falta y el fútbol es muy dinámico".

"Uno tiene que mantener los pies sobre la tierra y seguir entrenando, vienen tres meses claves. El objetivo mientras es volver a salir campeones”, añadió.

Sobre el cambio de actitud del equipo tras la renuncia de Gustavo Poyet, comentó: “Siempre la salida de un entrenador genera una motivación extra, es una motivación distinta porque todos empiezan la carrera de cero. Pasa en todos los equipos del mundo. Se ha trabajado muy bien en las últimas dos semanas y eso nos da una seguridad mayor”.

Finalmente, en cuanto a la pelea por la titularidad, señaló: “Me llena de orgullo que la gente me pida, pero entiendo que el DT debe tomar decisiones y yo no me puedo dejar llevar por lo que diga la gente. Es difícil mantener el equilibrio. Me preparo más de lo que ustedes creen. A veces las cosas salen y otras no. Tengo 33 años y entiendo cómo son las cosas“.