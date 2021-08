Gustavo Poyet corta por lo sano y se aísla del odio en redes sociales: "Para mí no existen. No son reales, porque la gente se esconde"

Universidad Católica ha tenido una temporada de altos y bajos al mando de Gustavo Poyet. El charrúa se ha llevado inifinidad de críticas por el rendimiento del equipo, en especial a través de internet, donde los hinchas le apuntan constantemente, algo que por cierto no preocupa al entrenador.

La franja se ubica cuarta en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 25 puntos, a seis de distancia del líder, Unión La Calera, por lo que pese a los tropiezos el sueño del tetracampeonato sigue siendo más que posible.

Consciente de esto, Poyet se mantiene tranquilo e intentando no contaminarse con los cientos de comentarios en su contra que rondan en plataformas como Twitter e Instagram, y así lo reveló hoy en rueda de prensa:

"Yo entiendo que para muchas personas las redes sociales sean importantes... pero para mí no, no existen. No son reales, porque la gente se esconde", explicó el DT.

El estratega aclaró que "respeto a la gente que las usa (redes sociales), pero yo no, no tengo. No voy a comentar lo que dicen en redes sociales porque no me interesa para nada".

Además, y pasando a temas netamente deportivos, Gustavo Poyet se refirió al importante duelo que tendrá la UC ante Everton este fin de semana.

"Es un equipo muy organizado. En el partido de ida de Copa Chile nos complicó mucho. Manejan muy bien los tiempos de juego, trabajan bien la pelota parada", analizó.

La UC quiere vencer a Everton el fin de semana para poder acercarse a La Calera y Colo Colo en la tabla.

El DT añadió que "Everton es un equipo distinto cuando va ganando y perdiendo. Será complicado porque hace muy poco llevaban diez partidos sin perder".

Universidad Católica y Everton de Viña del Mar jugarán este domingo 22 de agosto a las 19:00 horas en San Carlos de Apoquindo, en el marco de la decimoséptima jornada del Campeonato Nacional.