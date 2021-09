Primera semana que vuelve y Yerko Puchento ya anda provocando problemas, incluso más allá de su propio programa. Esto después de que una de sus bromas en Pecados Digitales incomodó a las integrantes de MILF, misma razón por la que le pidieron explicaciones justamente a Berta Lasala, esposa del actor Daniel Alcaíno.

Todo partió en Pecados Digitales, el recientemente estrenado programa de Javiera Contador en Mega, donde acudió como invitada María Paz Maly Jorquiera. Durante la presentación, Yerko le preguntó: "¿Por qué te echaron de MILF?", a lo que la actriz y comediante se defendió respondiendo: "no me echaron".

Fue en ese momento en que el personaje de Alcaíno dejó caer la bomba: "es que no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí no...".

"Hay una que es regia", advirtió en todo caso Yerko, en referencia a su esposa Berta Lasala, una de las integrantes del programa de TV+.

Ahí quedó todo el sábado, pero este lunes en MILF dieron cuenta de que se enteraron de los dichos de Yerko, le respondieron e incluso increparon a Lasala por los dichos de su marido durante el estreno del programa.

"No es justo de enterarse de los dichos de Yerko Puchento", fue lo primero que dijo Claudia Conserva. "Yerko Puchento, el fin de semana en un programa, le dijo a la Maly Jorquiera que ella no estaba en Milf porque 'no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí'".

Entonces, Lasala tomó la batuta y le envió un mensaje directo a Alcaíno: "Te vas de la casa maldito, te dije que no hicieras esto, te dije que me iban a echar de las MILF por tu culpa, imbécil".

"Por hacerse el coqueto, disfrazado de gay, haciéndose el coqueto con la Maly", complementó la actriz.

"¿Él te contó que había dicho eso?", cuestionó Conserva, ante lo que Lasala fue tajante: "No, tú crees que me va a contar".

Eso sí, Berta sostuvo que le comentó a Daniel "¿por qué nos pelaste?" y sólo recibió como respuesta: "fue un chistín".

Pero ante un nuevo reclamo de Pancha Merino, Lasala sólo se remitió a contestar que "es muy desgraciado, me deja pésimo, le dije ‘con mi trabajo no te metas'".