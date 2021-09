The Walking Dead | Las cosas no lucen bien para Daryl y Perro en adelanto del capítulo 4

Las cosas definitivamente no lucen bien para Daryl y Perro en lo que será el capítulo 4 de la temporada 11 de The Walking Dead, después de que no supimos nada de ellos en la entrega del domingo pasado.

Y es que el héroe y su mascota se encontrarán cara a cara con el misterioso grupo conocido como Los Segadores, cuyas motivaciones y naturaleza aún permanecen en la incógnita.

Lo cierto es que no sólo será un enfrentamiento, porque también dará lugar un reencuentro: Daryl (Norman Reedus) y Perro se darán cuenta que una de ellos es nada menos que Leah (Lynn Collins), la mujer con la que ambos tienen un pasado que se dio a conocer en el capítulo 18 de la temporada 10, aunque su relación se cortó abruptamente cuando ella decidió desaparecer.

Así las imágenes del capítulo liberadas por la cadena televisiva estadounidense AMC, dan cuenta de que aunque la reunión será dulce y agradable, la pasarán mal en el proceso.

La sinopsis apunta que Daryl y Perro serán capturados por los Segadores, para ser trasladados a Meridian donde se recolectarán con una figura familiar de su pasado.

El capítulo 4 de la temporada 10 de The Walking Dead se estrena el próximo domingo 12 de septiembre y en Chile y Latinoamérica se puede ver a través de Star+.

Revisa las imágenes del capítulo 4 de la temporada 11 de The Walking Dead:

