Mañana sábado 25 de septiembre comienza el evento global para fans de Netflix, TUDUM, cuyo nombre se inspira en el sonido que se oye al abrir cualquier serie o película en Netflix.

Durante tres horas se presentarán más de 145 estrellas y más de 100 series y películas, incluidas las nuevas temporadas de algunas las series favoritas de los fans de la plataforma de streaminh, como Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa de Papel y Cobra Kai.

El evento permitirá a los fans ser los primeros en enterarse de las últimas novedades de sus producciones favoritas, ver avances, nuevos tráileres y clips exclusivos. Esto ocurrirá durante coloquios y charlas en las que participarán creadores y estrellas de Netflix.



¿Dónde y a qué hora ver TUDUM?

La emisión en directo de TUDUM empezará a las 12.00 horario Chile. El evento se retransmitirá por canales de YouTube de Netflix de todo el mundo, además de Twitter, Twitch y Facebook.

Además, habrá programas especiales previos al evento sobre series y películas coreanas e indias, además de contenido anime, que empezarán a las 9.00 horario Chile.

Cronograma

La primera hora será presentada por la humorista Lilly Singh, con un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta Roja, avances de las temporadas más recientes de The Bridgerton y Ozark, y una sorpresa especial de Stranger Things.

Las estrellas de Stranger Things Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin se subirán al escenario en la segunda hora, mientras los fans disfrutatan de las primeras imágenes de Sandman, Vikingos: Valhalla y la cuarta temporada de Cobra Kai. También presentarán un avance de la nueva película de Tyler Rake y la secuencia de apertura de Cowboy Bebop. Para terminar, habrá un coloquio con Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz, entre otras, moderado por la directora de Marketing de Netflix, Bozoma Saint John.

Finalmente, la actriz Nicola Coughlan de The Bridgerton será la maestra de ceremonias de la tercera hora del evento, en la que dará algunas noticias fascinantes: desde el primer avance y el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de Emily en París, hasta un saludo especial de la nueva reina de The Crown. También se mostrará un vídeo de detrás de cámaras con el reparto de The Umbrella Academy, el estreno del tráiler de Ejército de los ladrones y avances y últimas noticias de The Witcher.