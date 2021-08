El nuevo programa de Tonka Tomicic y Emilio Sutherland, Los 2000, un zapping al pasado, revivirá y analizará junto a sus protagonistas uno de los momentos televisivos más polémicos de principios de siglo: el día en que Raquel Argandoña barrió el piso con Vivi Kreutzberger, al exponer la infidelidad de su esposo con una de sus primas.

El episodio se registró el año 2003, en medio de una dinámica del estelar de Canal 13 Vértigo. En el programa le pidieron a Kreutzberger adivinar quién fue la personalidad que resaltó: "Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando él lo quiera".

"¿Es una broma? Yo me imagino que la señorita alcaldesa", comentó la hija de Don Francisco en referencia a quien en ese entonces era la autoridad comunal de Pelarco.

Entonces, Argandoña afiló sus garras y le lanzó un ácido comentario de vuelta: "Si lo dije, no es el momento para justificarlo, tampoco es un tema para discutirlo acá. Porque es lo mismo que yo dijera porqué te dejó el marido, si por una prima hermana o por una hermana. Creo que no es lógico discutirlo".

A Vivi no le quedó otra que responder resignada: "Mi marido me dejó por una prima hermana, me imagino que ahí es donde está el problema".

El momento es recordado para promocionar el inminente debut de Los 2000, en un spot en el que la Raquel de la actualidad comenta que "yo digo eso... No volaba ni una mosca, porque por primera vez siento un estudio como si yo hubiera estado sola".

"En ese momento yo dije ‘ups, la cagué", complementa la Vivi de la actualidad.

Mientras que Argandoña recalca que no está arrepentida de lo que dijo, sobre todo porque "si ella se metió en mi vida privada, yo tengo todo el derecho de meterme en la suya".