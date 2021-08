Desaparecida de la televisión, Patricia Maldonado actualmente permanece relegada como rostro a la plataforma que le entrega su canal en Youtube y su programa junto a Catalina Pulido, Las Indomables. Pero ahora, volvió a la pantalla chica por breves momentos y para hablar nada menos de la amistad que la une a Raquel Argandoña.

La ex figura de Mega conversó con Julio César Rodríguez en su late Síganme los Buenos sobre la tormentosa cercanía que la une a la madre de Kel Calderón, momento en el que describió tanto peleas como reencuentros.

Maldonado contó que tuvo una feroz pelea con Argandoña, cuando aún trabajaban juntas en radio. No se hablaron por meses.

"Nos hemos peleado en serio, muchas veces fueron tongos. Hemos tenido un par de peleas grandes a lo largo de nuestras vidas. Una fue en la radio Agricultura. Y fue una pelea heavy, pero del verbo heavy", admitió Maldonado.

Eso, para luego contar que "trabajábamos en el Teatro de Coco Legrand, y teníamos función el finde semana con ‘Somos amigas o somos amigas’. Teatro lleno, tablero vuelto. Viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado también. Queda la escoba y la representante de la época me dice, '¿qué pasa con lo que va a ocurrir este fin de semana?'".

"Y le digo, 'va a tener que ir nomás. Le guste o no guste va a tener que ir al Café Concert. Y le guste o no le guste va a tener que hacer radio conmigo exactamente igual'. Porque hay un contrato. Y cualquiera de las dos que adultere el contrato tiene que pagar. Porque tenemos contrato con la radio", continuó.

La relación quedó resentida en ese entonces. "Ella llegaba y decía 'buenas tardes', a los demás. Tú sabes cómo es. Yo sentada. Se sentaba frente a mí. Frente a frente. Ninguna de las dos nos hablábamos. Iba mirando para otro lado. Ella decía buena Pata, cómo estás. Mirando para otro lado (durante el programa)", dijo.

Y recalcó: "esa fue la forma de trabajar que tuvimos por dos o tres meses. No nos hablábamos. Y sabes qué, hacíamos el mejor Café Concert. El profesionalismo de las dos era intocable. Nos peleábamos. Posteriormente nos volvimos a pelear, no sé por qué cosa. Estuvimos un tiempo largo sin hablarnos. Y la última vez no fue una pelea, yo te diría más bien que fue... no sé si un mal entendido".

A ese punto, Patricia Maldonado ya había entrado a un nivel extremo de relajo, por lo que tuvo la suficiente confianza para postular una inesperada confesión relacionada la Quintarla Televisiva.

"Voy a ser muy honesta con lo que te voy a decir. Le guste o no le guste a ella. Yo le tengo un gran cariño, un gran respeto como profesional. Creo que es una gran profesional, pero yo te puedo decir que yo he sido la única amiga que ella ha tenido en su vida. Te lo puedo asegurar. Aunque ella me diga de guata que no", sentenció.

E insistió en ser la "única amiga que la conoce. Es tanto lo que la conozco, Julio César, que yo la miro a la cara y sé que me está mintiendo. Nos conocemos mucho. Tal vez yo la conozco más que ella a mí. Pero es una persona que no la conoce todo el mundo. No es una persona que se da a conocer".

Algo que sirvió como punto de inflexión para sus quiebres fue el episodio en que Nano Calderón apuñaló a su padre en agosto de 2020, suceso tras el que terminó en prisión preventiva en Santiago 1.

"Fue grave. Yo lo sentí como si me hubiera pasado a mí. Yo conozco a esos niños desde chicos, desde que estaban en la guata de la madre. Me dolió mucho lo que pasó. En ese instante estábamos alejadas", explicó Patricia.

Para luego complementar que "nos habíamos separados Yo incluso fue la que cerró el computador y el celular para no hablar con ella, pero un día en la mañana la veo y la vi tan mal, tan mal, que la llamo y las dos lloramos. Yo no podía aguantar. Porque aunque nos peleemos existe un gran cariño. Son de esas amistades que ya no quedan. La he visto sufrir a la vieja".