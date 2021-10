La chilena Mon Laferte finalmente anunció no sólo el título, sino que también el lanzamiento de su próximo álbum, que fue grabado en los últimos meses, durante la pandemia.

La artista bautizó la placa como 1940 Carmen, nombre que viene de la dirección del departamento en el que grabó por cuatro meses el disco, ubicado en Los Ángeles, California, cuando contaban un año intentando ser padres junto a su pareja.

"Las hormonas me tenían my sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad", contó Mon.

Y añadió: "escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre) Esta es la portada, es una foto que me tomé en el espejo, digamos portada selfie jeje".

"Amo este álbum, amo hacer las cosas como las hacía cuando aún era una artista independiente, se siente tan linda la libertad", remató.

Este nuevo crédito discográfico viene a ser el sucesor de Seis (lanzado en abril pasado), y verá la luz el próximo 29 de octubre. El público ya conoce su primer sencillo: Algo es mejor, que apareció la semana pasada en las plataformas digitales.

Mon Laferte anuncia título y fecha de lanzamiento de su nuevo disco.(1)

Mon Laferte anuncia título y fecha de lanzamiento de su nuevo disco.(2)