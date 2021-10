Marvel Studios anunció la reorganización de los estrenos de sus películas, retrasando el debut de algunas de sus cintas más populares y esperadas por los fans de la compañía.

En total, cinco títulos enfrentarán cambios. Según el plan original, todos estos films verían la luz el próximo año, pero ahora los fanáticos deberán esperar un poco más para disfrutar de las películas sobre sus superhéroes favoritos.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness” (fecha antigua: 25 de marzo 2022), “Thor: Love and Thunder” (Fecha antigua: 6 de mayo de 2022), “Black Panther: Wakanda Forever” (Fecha antigua: 8 de julio de 2022), “The Marvels” (Fecha antigua: 11 de noviembre de 2022) y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (Fecha antigua: 17 de febrero de 2023) son las cinco películas de Marvel Studios que cambiaron su fecha de estreno.

De momento, la compañía no ha explicado los motivos para cambiar el calendario de estrenos, pero se especula que podría deberse a la pandemia, como ocurrió con retrasos anteriores. Por tanto los fans deberán conformarse y esperar al desarrollo de la Fase 4.

Revisa a continuación el nuevo calendario de estrenos de Marvel.



Nuevo calendario de estrenos de Marvel

- Eternals - 5 de noviembre de 2021 (sin modificaciones)

- Spider-Man: No Way - 17 de diciembre de 2021 (sin modificaciones)

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 6 de mayo de 2022

- Thor: Love and Thunder - 8 de julio de 2022

- Black Panther: Wakanda Forever - 11 de noviembre de 2022

- Guardianes de la Galaxia vol. 3' - 5 de mayo de 2023 (sin modificaciones).

- The Marvels -17 de febrero de 2023

- Ant-Man and the Wasp - Quantumania - 28 de julio de 2023

Otras películas sin título también sufrieron modificaciones, algunas cambiaron su fecha de estreno y otras simplemente fueron eliminadas del calendario.

- Película de Marvel - Adelantada del 10 de noviembre de 2023 al 3 de noviembre de 2023.

- Película de Marvel (Fecha antigua: 28 de julio de 2023) - Eliminada del calendario

- Película de Marvel (Fecha antigua: 6 de octubre de 2023) - Eliminada del calendario