La abogada Helhue Sukni dejó la grande con su participación en El Discípulo del Chef, armando más de un conflicto y una polémica. Pero ahora dejó todo ese mal rato atrás apareciendo en medio de un playero paisaje nada menos que al otro lado del mundo.

Helhue tuvo una dura pelea con el chef del programa de Chilevisión Ennio Carota y se convirtió en la primera eliminada del espacio, o sea ni siquiera pudo superar el primer episodio. Llegó un punto en que la situación se volvió tan crítica que hubo un tenso diálogo entre el chef y la aspirante.

"En la cocina mando yo", le comentó Carota. Ante lo que Sukni respondió tajante: "Es que no me gustan que me mande, poh".

Pero esos malos momentos ahora parecen estar en el olvido, después de que la profesional se reportó compartiendo una postal que inmortalizó en una paradisíaca localidad de España, lugar hasta donde llegó junto a sus hijas Fadwa, Widad y Samia.

"Marbella España con mis tres amores", publicó la abogada en su Instagram, para celebrar la agradable instancia con la que le sacó pica a sus más de 681 mil seguidores.

No contenta con eso, desde entonces compartió más imágenes y hasta un video en la locación.

Las postales de Helhue Sukni junto a sus hijas en Marbella, España.(1)

Las postales de Helhue Sukni junto a sus hijas en Marbella, España.(2)

Las postales de Helhue Sukni junto a sus hijas en Marbella, España.(3)