El periodista Felipe Bianchi se lanzó con todo a cuestionar los ataques que han sufrido los grupos de migrantes que se han instalado en Iquique, sobre todo a propósito de los incidentes que se registraron el fin de semana pasado.

En una serie de tuit, el ex CQC compartió sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en el norte del país, entre publicaciones independientes y respuestas a otros usuarios.

Todo partió con una reacción al video que mostraba cómo chilenos quemaron pertenencias de los migrantes instalados en la Plaza Brasil de Iquique, Bianchi describió a los atacantes como "canallas. Basura de personas. No seremos nunca compatriotas de esos chilenos mal nacidos, sin alma, indecentes, xenófobos, cobardes, poca cosa. Y eso que fui suave. Pena. Vergüenza. Si esa es tu bandera y tu patria, desprecio tu bandera y tu patria. No es la mía".

En otro mensaje, Felipe sostuvo que "hace rato no veía miseria humana más feroz y repugnante que la de ese puñado de xenófobos iquiqueños. Y se dicen 'patriotas'. Su patria y su bandera no es la mía, cobardes. Sólo me generan vergüenza y desprecio. Los inmigrantes, en cambio, solidaridad y apoyo. Sean quienes sean".

Por otro lado, resaltó que "a la gran mayoría, de hecho, nos tocó nacer en familias que llegaron desde afuera. Si la xenofobia y el desprecio al inmigrante es siempre absurda, cobarde y tonta...en Chile o USA ya pasa a ser derechamente subnormal pq desconoce la propia historia y el origen de la patria".

Para Bianchi el asunto no se quedó ahí, porque también reaccionó a las críticas que le llegaron por sus dichos: "¿Habrá algo +patético q argumentar q 'hay q estar allá para entender'? ¿Entender qué? ¿Qué es bueno agredir al extranjero y quemar sus cosas? ¿Que hay justificación para el racismo y la xenofobia? ¿En serio creen q cambia la regla moral o el razonamiento 'estar ahi'? Subnormales"

"La más miserable de todas las excusas de los patrioteros mal nacidos es 'Recíbelos en tu casa si te gustan tanto'. Chile es mi casa, saco de h....Y los que no me gusta que vivan aquí son uds. Me da lo mismo que sean chilenos: uds son los repugnantes, los que sobran. No ellos...", continuó en sus descargos

Luego, el también comentarista deportivo postuló: "¿Cómo descubrir al peor de los miserables? Ante su indecencia y su egoísmo recalcitrante, usa conceptos como el 'buenismo migratorio' para intentar empatar y tranquilizar su cabeza y corazón vacío. Nada +bajo en la escala humana q inventarle una excusa al racismo y la xenofobia".

"Ninguna diferencia con el 'algo habrán hecho' elaborado en dictadura. En rigor son los mismos, que en el fondo no han cambiado ni un ápice. Sólo se disfrazaron una cuantas décadas bajo el ropaje, falso y utilitario, del "demócrata". Un concepto que no conocen y en el que no creen", escribió finalmente.

