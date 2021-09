La actriz entregó detalles de lo sucedido en el más reciente episodio de su podcast "Tell Me With Ellen Pompeo".

El exitoso drama médico Grey's Anatomy lleva casi dos décadas al aire y durante su transmisión la producción se ha visto envuelta en una serie de polémica, a la que ahora se suma una más.

Recientemente la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, destapó un impasse que ocurrió entre ella y el legendario actor Denzel Washington, quien hizo su debut como director en la pantalla chica en la serie el 2015, con el episodio de la temporada 12 "The Sound of Silence", pero según Pompeo, hubo un conflicto que se generó durante su participación.

En un nuevo episodio de su podcast Tell Me With Ellen Pompeo, la actriz conversó con Patrick Dempsey, su ex compañero de reparto.

Mientras ambos hablaban sobre lo que significa dirigir en producciones audiovisuales, la interprete de Meredith Grey recordó la participación de Washigton en el show.

"Se volvió loco conmigo", comenzó señalando. Todo ocurrió cuando en la filmación del personaje de Pompeo escuchaba la disculpa de un paciente que la lastimó gravemente rompiéndole la mandíbula y que al ser una escena emotiva ella decidió improvisar el dialogo junto a su compañero de escena.

"Hizo esta elección para hablar muy bajo. Y [Meredith] estaba enojada de que [ella] tuviera que sentarse allí y escuchar esta disculpa, y él no la miraba [a ella] a los ojos. De nuevo, amamos a los actores que toman decisiones, ¿no? Y le grité y le dije: 'Mírame cuando te disculpes. Mírame'. Y eso no estaba en el diálogo, y Denzel se volvió loco".

"Él estaba como, 'Yo soy el director. No le digas qué hacer'. Y yo estaba como, 'Escucha, padre, este es mi programa. Este es mi set. ¿A quién le estás diciendo?' Como, 'Apenas sabes dónde está el baño'. Y tengo el mayor respeto por él como actor, como director, como todo, pero como, yo, lo hicimos un día".

Pompeo reveló que terminó hablando con Pauletta Washington, la esposa de Denzel, cuando llegó al set. "Yo estaba como, 'Sí, me gritó hoy. Sí, me dejó tenerlo hoy, y no estoy bien con él, y no lo estoy mirando, y no estoy hablando con él'", Dijo Pompeo. "Así que no lo superamos sin pelear, pero ya sabes, esos son los actores para ti, apasionados y fogosos, y ahí es donde obtienes la magia, y ahí es donde obtienes las cosas buenas. Así que fue una experiencia increíble, fue realmente".