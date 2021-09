El panel de Me Late analizó la nueva polémica entre el ex tenista y el fotógrafo.

Daniel Fuenzalida hizo una completa y extensa reflexión a propósito de la cruel burla que publicó Marcelo Chino Ríos por la muerte de la mascota de Jordi Castell, además de los mensajes que posteriormente sucedieron ese primer arrebato del ex deportista y la posterior respuesta de la ex figura de la farándula.

En medio del capítulo de Me Late de este martes, el animador examinó lo que está ocurriendo con el ex tenista y el fotógrafo desde la experiencia que tiene con su terapia de rehabilitación y como asesor en materia del tratamiento de adicciones.

"Yo no me he referido nunca a este tema tampoco. Cuando mi mamá cayó hospitalizada, yo pedí cadenas de oración y subí unas fotografías, y Marcelo también respondió como 'uy, estoy súper preocupado, no voy a poder dormir'. La cosa es que yo en ese minuto estaba básicamente preocupado de la salud de mi mamá, no de contestarle a Marcelo. Y nunca tampoco lo voy a hacer", partió resaltando Fuenzalida.

"Lo cuento porque cuando salen este tipo de noticias, él es tanto el odio que se produce en su cerebro... yo no soy psiquiatra, ni neurólogo... Pero se debe producir en su cerebro algo químico que le hace actuar de esta manera"

"Él es un asesino con el celular. Yo me pregunto, si esa persona, si Marcelo Ríos, te tuviera en frente ¿te puede llegar a quitar la vida? Porque hoy día esas palabras son de un asesino. Es un asesino que tiene la herramienta que es un celular y te puede destruir la vida", postuló el animador.

Al mismo tiempo, lamentó que "hay tanto odio... Si él llegase a tener en frente a un Andrés Baile o, en este caso, a un Jordi Castell, ¿podría llegar a matarlo? Me encantaría preguntarle a un psiquiatra, porque él, ojo, está enfermo. Yo concuerdo con Vasco Moulián en que tiene una enfermedad mental. Químicamente se produce algo en su cerebro, lo que pasa con los psicópatas, con los asesinos".

"Lo aprendí de mis terapias: químicamente, en el cerebro actúa un cerebro reptiliano, que no es un cerebro pensante, es un cerebro de sobrevivencia... Aquí, a través de las palabras de Marcelo Ríos, lo que está actuando es ese cerebro. Aquí hay una cuestión química que se produce en su cabeza que no es capaz de controlar un impulso".

"Entonces, escribes sin medir las consecuencias de lo que pueda pasar. Esta consecuencia es que mediáticamente a él lo van a hacer mierda, que involucra a su familia, a su hija. Entonces, él químicamente no es capaz de decir si yo escribo esto de tal magnitud y no es capaz de medir eso, yo me pregunto si físicamente el día en que Marcelo Ríos esté frente a un Jordi Castell, esté frente a mí o frente a alguien ¿su cerebro actuará de la misma manera en que te puede llegar a quitar la vida? Eso es un peligro para la sociedad", puntualizó el también productor ejecutivo del programa de TV+.

Algo que complementó indicando que "hoy día es un peligro para la sociedad en términos de redes sociales, pero el día de mañana cuando Marcelo esté acá, se encuentra en un evento con Jordi, ¿puede ser un peligro para la sociedad, al agarrarlo a combos y hasta quitarle la vida?".

"De verdad, que con las palabras de Marcelo Ríos en contra de Jordi, y lo digo como un espectador de esto, yo encuentro que Marcelo Ríos es un peligro para la sociedad, desde la parte de la enfermedad mental y, para que no se mal interprete, desde la parte de la salud mental. Hoy día Marcelo Ríos con este nivel de no poder controlar sus impulsos es un peligro para la sociedad", remató.