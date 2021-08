Estamos ya a mediados de agosto, un mes en el que se esperaban grandes novedades en cuanto a los estrenos en Netflix, Amazon Prime Video, Disney + y HBO Max. Esta semana no es la excepción, es por eso que aquí te contaremos cuáles son las películas y series que debutarán esta semana en los gigantes del streaming, para que puedas disfrutarlas.

Disney Plus

- Familia de animales: Cuenta conmovedoras historias del desarrollo de cachorros de distintas especies. Un gran opción para toda la familia que estará disponible a partir del 18 de agosto.

- Diario de una futura presidenta: el 18 de agosto llega la segunda temporada de la continuación de las aventuras del colegio de una niña. Narrada por una niña cubanoamericana de 13 años que su historia la llevará a convertirse en la presidenta de Estados Unidos.

- Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos? y la fuente del amor: 20 de agosto

HBO Max

- Space Jam 2: una nueva era: película protagonizada por el destacado jugador de basquetbol LeBron James y los personajes de Looney Tunes, se estrena el viernes 20 de agosto por HBO Max.

- Call Me Kat: Esta serie sigue a Carla, una mujer de 39 años cuya lucha personal es demostrarle a la sociedad y en especial, a su madre, que puedes ser feliz sin tener todo lo que deseas. Disponible en agosto, sin fecha exacta.

Netflix

- Leave no Trace: Un padre y su hija de 13 años viven una vida tranquila y feliz aislados en el parque nacional de Portland, Oregon, hasta que un pequeño error complica sus vidas para siempre al ser detenidos por la policía. Disponible el 15 de agosto.

- Sputnik: El único superviviente de un enigmático incidente de una nave espacial no ha regresado solo a casa, ya que dentro de su cuerpo se esconde una criatura peligrosa. Podrás disfrutarla desde el 16 de agosto.

- The Art of Self-Defense: Un hombre que es atacado mientras camina solo por la calle decide aprender karate, donde un peculiar maestro le enseñará mucho más que a defenderse a sí mismo. Disponible desde el 17 de agosto.

Otros estrenos de Netflix:

17 de agosto: Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5; The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5; Al Descubierto: Pacto con el diablo; y Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 5.

18 de agosto: Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen; Los derrotados; y En el mejor momento.

20 de agosto: Sweet girl; La directora: Todo va a estar bien; y The Loud House: La película.

Amazon Prime Video

- Nine Perfect Strangers: La serie se ambienta en un exclusivo centro de salud que promete la recuperación y transformación, y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. Disponible desde el 20 de agosto.

- La Casa del Caracol: El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela. En este lugar, Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos secretos y una perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera a los mitos. Disponible desde el 20 de agosto.

- Cats: Adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Webber que se representó durante 21 años ininterrumpidamente en el West End de Londres y durante 18 años en Broadway (Nueva York). Disponible desde el 22 de agosto.

- Las Aventuras del Doctor Dolittle: El Dr. John Dolittle se embarca junto a sus amigos animales en una aventura épica en una isla mítica para encontrar la cura y salvar a la joven reina Victoria. Disponible desde el 22 de agosto.