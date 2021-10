Esta semana se reveló que Marcelo Chino Ríos decidió demandar a Jordi Castell, añadiendo un capítulo más a la larga seguidilla de enfrentamientos que ambos han tenido en la red social.

La acción fue declarada admisible por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y es por el delito de injurias graves, debido a los comentarios realizados por Castell en el Instagram de Vamos a Calmarno.

La ex figura televisiva fue uno de los invitados para el programa Carpool VAC junto a Rosinelli y Jaime Proox, a principios de febrero pasado.

Así, en medio de la dinámica del espacio en que se manifiestan con tarjetas de emojis, volvió a apuntar los dardos hacia ex tenista.

Demanda de Chino Ríos contra Jordi Castell : ¿Qué dijo el fotógrafo para que Marcelo se querellara en su contra?

En primer lugar, el ex Primer Plano sostuvo que "Aquí hay que tener la delicadeza de hablar de una persona que no está en sus cabales. Que tiene problemas, siento yo, cognitivos. Vamos a partir de lo más grave y vamos a terminar en lo menos grave".

"Lo más grave, es que cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo, que me llamó una persona muy cercana a su familia para pedirme perdón por todo lo que su hijo me había hecho. Así de grave", continuó Castell.

Y luego describió: "la señora en el WhatsApp diciéndome ‘te pido perdón, mi hijo no está haciendo las cosas correctamente. No hay nadie que se lo diga, yo tampoco me atrevo, lo que él está haciendo ya'... O sea, cuando ves que la persona más cercana en su vida me escribe para pedirme perdón es porque... ¿qué voy a hacer?".

"No quiero darle segundas lecturas a eso. Deduzco, insisto, que allí hay un problema cognitivo, mental, intelectual. De partida tú lo ves escribir y escribe de una forma que… Buena onda, pero yo tengo una sobrina que está en primero básico y escribe mejor", puntualizó.

Jordi Castell en la entrevista que le valió una demanda.

Demanda de Chino Ríos contra Jordi Castell : ¿Qué pasó? Estos son dichos del fotógrafo que desataron la ira del ex tenista

Fue entonces que Jordi Castell lanzó lo más duro de sus acusaciones en ese momento, planteando que "esto se ha armado históricamente, porque a él al parecer le molestan dos hombres juntos. ¿Y si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti que es dealer de crystal meth en Washington Avenue? ¿y si les cuento que tengo cómo comprobar eso?".

"¿Y si les cuento la razón por la que su hija mayor, la que tuvo con Giuliana Sotella, la Constanza, estuvo enojada con él un año y medio porque se metió a su teléfono, por equivocación al teléfono del papá, y encontró cosas que tenían que ver mucho con mujeres que no eran mujeres?", cuestionó Jordi.

Mientras que el remate fue: "un especialista en salud mental es el que mejor puede explicar lo que yo estoy describiendo. Yo aquí me estoy desquitando porque soy un pirigüín muerto de hambre".

Revisa la polémica entrevista en la que Jordi Castell se refirió al Chino Ríos:

Demanda de Chino Ríos contra Jordi Castell : ¿Qué exige Marcelo ?

La intención del Chino al querellarse contra el fotógrafo es "imputar la existencia de vicios y/o faltas a la moralidad capaces de perjudicar considerablemente la fama, prestigio e intereses de Ríos".

La defensa de Marcelo Ríos exige una pena de tres años de cárcel y el pago de 15 UTM ($ 792.630).