La conductora de televisión y ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, cayó nuevamente en una broma mientras realizaba una transmisión en vivo por instagram.

Cecilia como de costumbre y sin sospechar de que podrían jugarle una broma comenzó a interactuar con sus seguidores, leyendo sus mensajes y mandando saludos a quienes se lo pedían, sin pensar que de allí saldría el próximo troleo.

"Les quiero contar que la próxima semana voy a hacer… ¿De dónde me mandan saludos? ¡Ah no! ‘Saludos de Elsa Popeludo’. ¡Ay qué ternura! Elsa Popeludo, que nombre más particular, ¡linda!". comenzó inocentemente Cecilia, sin pensar que el nombre no era nada más que un juego de palabras para molestarla.

Recordemos que esta no es primera vez que la ex Miss Universo cae en una de esas "bromas", semanas atrás nuevamente fue troleada durante su live sin darse cuenta y fue su hijo Máximo quien le explicó la situación.

"Saludos desde Lomas Turbas… Yo no sé dónde queda Lomas Turbas", leyó esa vez, lo que causó la risa del menor quien le explicó de qué se trataba la broma.

¡Ay qué estúpida que soy!", señaló en shockeada una vez que se dio cuenta. Revisa lo sucedido a continuación.