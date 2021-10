El nuevo reboot de la exitosa serie Sex and the City tiene nuevos personajes que sacudirán la trama sobre el grupo de amigas viviendo en Nueva York.

And Just Like That: Carrie tendrá un nuevo interés romántico ¿Qué pasó con Mr Big?

And Just Like That... el reboot de Sex and the city aún no llega a la pantalla y los seguidores ya están preocupados por lo que pueda ocurrir con la pareja principal de la serie.

Y es que nuevas imágenes del set muestran a Carrie Bradsaw (Sarah Jessica Parker) besando a un hombre que no es Mister Big. Así como lees, al parecer en esta nueva etapa de la serie el icónico personaje tendría un nuevo interés amoroso caracterizado por Jon Tenney, a pesar de que el actor que interpreta a Big confirmó su regreso a la serie, pero ¿qué pasará con la pareja?.

¿Qué se sabe de Just Like That?

Kim Cattrall, no regresa al reboot y su espacio fue llenado por nuevos rostros. Nicole Ari Parker y Sarita Choudhur se suman al elenco. Mientras que la diseñadora de vestuario estadounidense Patricia Field (quien diseñó ropa para las seis temporadas del programa, así como para los dos películas) también decidió no regresar a la nueva versión de HBO Max.

De acuerdo con HBO, And Just Like That ... seguirá a Carrie, Charlotte y Miranda mientras “navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 30 años. 50”.