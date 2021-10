La cantante británica Adele finalmente confirmó que su próximo álbum verá la luz el próximo 15 de octubre, o sea en apenas dos semanas más, y de paso también adelantó una de las nuevas canciones que llegará con el disco.

Este es uno de los lanzamientos musicales más esperados de 2021, sobre todo después de que la intérprete agitó severamente las redes sociales el fin de semana pasado con solamente al actualizar las imágenes que aparecían en sus perfiles.

Y este martes, los fanáticos obtuvieron lo que buscaban: Adele liberó un adelanto de lo que será su canción Easy on Me, el primero de los sencillo del trabajo discográfico que aún no cuenta con un título oficial, aunque todo apunta a que será bautizado como 30.

En el clip de apenas 10 segundos, se puede apreciar a la cantante en un auto, mientras pone un cassette en la radio del vehículo. Una vez que comienza su marcha, comienza a sonar la melodía que combina piano con melancolía, aunque no se la escucha cantar.