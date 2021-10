Adele finalmente presenta su primera canción en seis años: Easy On Me adelanta lo que será su nuevo disco

Tal como lo había adelantado, Adele regresó al mundo de la música para presentar su primera canción tras seis años de ausencia de los escenarios: el sencillo se llama Easy On Me, y es el primer adelanto de su nuevo disco de estudio 30.

Easy On Me viene a preceder el lanzamiento el 19 de noviembre del nuevo trabajo, después de que esta semana la cantante aseguró que estaba "finalmente lista para sacar este álbum".

El video para Easy On Me fue filmado en septiembre pasado en Quebec, y muestra a Adele una vez más colaborando con el director ganador del Gran Premio de Cannes Xavier Dolan (Mommy, It's Only The End The World).

"Honestamente esperaba que esto sucediera", señaló Dolan. "Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas que se reconectan después de años separados. He cambiado. Adele cambió".

"Y esta es una oportunidad para celebrar cómo ambos hemos evolucionado, y cómo ambos también nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos. Es todo lo mismo, pero diferente", añadió el reconocido director.

Como dato anexo, el clip comienza en la misma casa que la pareja usó para grabar el video del exitoso sencillo de Adele de 2015 Hello.