ABBA, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, sorprendió al mundo este jueves al anunciar que, por primera vez en cuatro décadas, se reunieron para trabajar juntos en nueva música y además ofrecer un show en vivo próximamente.

Según se reveló, la placa contará con diez canciones originales y fue bautizada como Voyage. El trabajo, que debutará el próximo 5 de noviembre, lo acaban de presentar con la liberación de dos nuevas canciones: I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down.

Benny Andersson comentó que "al principio eran dos canciones, luego dijimos 'bueno, quizás podríamos hacer unas cuantas más'".

Por su lado, Agnetha Fältskog complementó que "cuando volvimos al estudio no tenía idea qué esperar. Pero el estudio de Benny es un lugar tan amigable y a salvo, ¡Y antes de que lo supiera lo estaba pasando muy bien!".

"Se me hace difícil creer que finalmente ha llegado el momento para compartir esto con el mundo", añadió Fältskog.

En tanto que Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid estarán actuando digitalmente con una banda en vivo de 10 integrantes, en un estadio especialmente diseñado en Londres a partir del 27 de mayo de 2022.

Estos duplicados virtuales de los músicos se crearon con técnicas de captura de movimiento y un equipo de 850 miembros de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas. Esta es la primera vez que la compañía incursiona en el mundo de la música.

ABBA Voyagee realizará el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.