Sin duda alguna este 18 de septiembre es diferente al del año pasado, cuando el país vivía sus peores cifras de Covid-19. En ese momento, el Gobierno implementó el Plan Fondéate en casa, que permitió festejar las Fiestas Patrias con pocas personas pero no autorizó las fondas y ramadas.

Este 2021, a pesar de que el Coronavirus continúa en el país, el proceso de vacunación ha ayudado a disminuir considerablemente los casos nuevos, por lo que las autoridades han bajado las restricciones a la población.

Actualmente no hay ninguna comuna en Fase 1 y la gran mayoría se encuentra en las últimas fases del Plan Paso a Paso, lo que ha aumentado la movilidad no solo entre comunas, si no que también entre diferentes regiones.

¿Hay cordones sanitarios este fin de semana?

De acuerdo al Plan 18 Seguro del Minsal, durante este fin de semana no hay cordones ni aduanas sanitarias en las carreteras, por lo que se puede viajar a otra región sin problemas.

Eso sí hay que tener un consideración que se están haciendo fiscalizaciones en los terminales de buses por lo que debes contar con el Pase de Movilidad habilitado y con el Pasaporte Sanitario que se obtiene en www.c19.cl.