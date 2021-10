Aries (marzo 21 - abril 20)

Déjate llevar por una persona que tendrá muchas ganas hoy de divertirse y lo hará con buen juicio y con imaginación. Será el final de la semana y no tienes porqué estresarte, una risas te harán bien. Todo será divertido y en un tono muy amigable.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No vas a olvidar fácilmente las noticias que te lleguen hoy, sobre todo las referidas al dinero. Ves muy clara una situación que estaba encallada y que ahora se aclara. Podrás celebrarlo y respirarás feliz ya que desaparecen problemas de tu horizonte.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Las relaciones con la pareja te van a exigir hoy un cierto esfuerzo, ya que a pesar del cansancio, no te quedará más remedio que poner buena cara y salir esta tarde o esta noche a una reunión o a una cena que es un compromiso. Tómatelo con calma.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Las palabras se te darán muy bien hoy, sobre todo por las redes sociales y las apps donde sueles buscar nuevos contactos. Alguien va a sentirse muy atraído o atraída por lo que digas o muestres y tienes muchas posibilidades de renovar relaciones.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Valoras mucho los consejos que te da un profesional, probablemente relacionado con la salud o la estética. Te harán pensar que está en tu mano mejorar eso que no te convence demasiado de tu aspecto. Es cierto, pero no te excedas en nada, se prudente.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Intentas tenerlo todo bajo control, pero eso no es necesariamente bueno ni natural. Es mejor que dejes que todo fluya por su cuenta y si hay algún obstáculo, no dudes en que sabrás solucionarlo. Relájate y no pienses en todo a la vez.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una visita a alguien de la familia, quizá una persona mayor, te va a abrir los ojos a muchas cosas que antes no comprendías. Tu empatía se verá recompensada con mucho cariño y te hará sentir muy bien. Por la noche podrás estar muy a tu aire, libre.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Si te recuerdan que es necesario respetar a los demás, ya sea en su tiempo libre o en su vida privada, no hagas que te lo repitan dos veces. Piensa que no debes excederte y que a ti también te gusta descansar. Todo a su tiempo y en su momento es la mejor opción.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Te gustará saber que llevas razón en un tema profesional y que tu opinión es más valiosa de lo que parece. Deja claro esto, ya que así te van a tomar mucho más en serio. Colabora con generosidad en todo, pero demuestra tus ideas y capacidades.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Alguien siembra una duda en tu interior, quizá sobre un gasto que pensabas hacer en el hogar de inmediato. Van a ponerte la situación un poco difícil y eso te hará recapacitar y retrasar el asunto. Es positivo, así elegirás mucho mejor.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Quizá tu inconformismo y ganas de novedad te lleve hoy a no querer hacer lo mismo de siempre. Si te aburres de ir siempre al mismo sitio y quieres un cambio en los lugares que frecuentas, dilo, haz propuestas y verás cómo alguien te apoya.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Comentar con un amigo o una amiga íntima ese asunto que implica a los hijos o a la pareja no será contraproducente. No es que vaya a aportar soluciones, pero te vendrá muy bien desahogarte y verbalizar lo que te preocupa. Te sentirás más descansado o descansada.