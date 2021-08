Aries (marzo 21 - abril 20)

No pierdas el tiempo enfocándote en lo que los demás dicen sobre ti. Aprende a separar lo importante de lo banal y enfócate en tus objetivos reales.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te sientes muy orgulloso de tus amistades y les entregas mucha confianza, pero a veces no recibes lo mismo de su parte. No creas todo lo que te digan, sé prudente.





Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tienes miedos irracionales y eso es normal, pero si te lo propones, podrás dejarlos de lado y alcanzar lo que tanto quieres. Es probable que te lances a una aventura que deseas desde hace mucho tiempo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

No esperes a que los cosas cambien para mejorar, tú debes dar el paso. Las oportunidades no llegan, sino que tú vas por ella. No te quedes esperando.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Ocurrirán algunas cosas que deberías guardarte para ti. No es necesario ventilar todo, a veces lo personas debe quedarse así. No te precipites con las decisiones, analiza y luego actúa.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Recibirás una alegría en cuanto a un proyecto que ha estado en tu mente desde hace un tiempo. Necesitarás mucha energía parta llevarlo a cabo, no te desanimes y sigue adelante.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una persona cercana a ti no está pasando por un buen momento y tus palabras podrían ayudarle mucho. Di lo que sientas. Ayudar a otra persona también te hará sentir mejor.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Si diste un paso hacia alguien que te interesas, ni tenas, porque habrá resultados positivos. Tendrás la capacidad de generar la atmosfera perfecta para que las cosas se den como has deseado, no te preocupes.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Organizarás una celebración con los cercanos. Esto te tomará mucho tiempo, pero valdrá la pena. Será tu forma de reencontrarte con gente que no veías desde hace tiempo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Comentarás un acto irresponsable que perjudicará a alguien más. Es momento que analices algunas actitudes y toma cartas en al asunto, antes de dañar a otras personas. No te dejes que la situación llegue lejos, estás a tiempo de hacer un cambio concreto.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tu humor mejorará y eso hará que las cosas sean más positivas en todos los sentidos. Aprovecha el instante para recargarte de energía.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Las cosas te saldrán bien y eso convertirá la jornada en divertida. Tendrás ganas de realizar muchas cosas. Si te apetece, puedes compartir esa alegría con otras personas. Eso podría reconfortarte.