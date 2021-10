Aries (marzo 21-abril 20)

Si esperas una noticia laboral quizá de tu pareja o de alguien que te importa mucho vas a estar muy pendiente hoy del móvil. Eso hace que los nervios anden muy a flor de piel. Intenta pensar en otras cosas y no estés todo el rato mirándolo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Vigila de cerca a cierta persona que te está mandando demasiados wasups porque no es alguien con la que quizá debas de tener tanta confianza. Puede que te interese, pero con cierta distancia de momento. Déjalo lo más claro posible.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No debes escuchar a nadie que quiera frenarte o inspirarte algún temor sobre esa decisión que has tomado y que tiene que ver con dar un salto fuera de tu círculo habitual, de cambiar radicalmente algo o irte a otro país. Ese paso va a ser fundamental.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Necesitas organizarte la semana para no caer en el estrés, ya que quizá vas a tener que apagar bastantes fuegos y alguien va a presionarte bastante. Es imprescindible que dejes tiempo para descansar y desconectar. No quieras abarcarlo todo, te traería ansiedad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Seguirás hoy con mucha atención algunos movimientos en el plano económico que te afectan porque significan cambios en tus planteamientos o en tus inversiones de alguna clase. No te precipites en nada y observa los movimientos de los demás.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Es muy probable que debas resolver temas materiales importantes con tu pareja o con la familia, y debes mantener la seriedad y tu criterio al respecto, pero tampoco hace falta un talante frío y calculador. Pon todo en una balanza.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te alegra saber de alguien que ha conseguido superar un problema y además tienes la oportunidad de celebrar esa buena noticia, lo que te hará hoy mirar todo con optimismo y ganas de pasarlo bien. Sentirás que las cosas mejoran bastante.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te aferres tanto a las normas, a lo ortodoxo, ya que cumplir las reglas te está impidiendo ahora hacer lo que realmente deseas y ahí vas a mostrar tu rebeldía y tus ganas de independencia. Alguien te ayuda dándote una pista muy positiva.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Los pequeños placeres cotidianos te van a dar hoy alegrías y una mejora en la calidad de vida. Lo sencillo se hace hoy grande para ti y en eso disfrutarás mucho sin necesitar de grandes cosas que sean excesivas en lo material. Todo lo contrario.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Potenciar tu inteligencia emocional no es nada que debas descartar, así que será muy apropiado que estés en contacto con grupos sociales o con alguien que necesite unas palabras de consuelo. Trabajar en ese sentido te traerá beneficios.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te andarás por las ramas al decirle a alguien lo que piensas, pero debes moderar tu tono si ves que puedes caer en lo desagradable o es algo irritado o agresivo. Puedes hacer la crítica que creas oportuna o dar tu opinión, pero con serenidad.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No es necesario que te enfades y subas el tono para decirle a alguien, probablemente de la familia, un hijo o una hija, lo que crees que debe de hacer o no, es importante. No será bien recibido y solo te traerá tensión. Utiliza el diálogo.