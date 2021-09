Aries (marzo 21-abril 20)

Sientes alguna preocupación por una persona de edad muy cercana y vas a intentar hacer todo lo que puedas para ayudar en todo lo posible a que se sienta mejor. Pero no te dejes llevar por la tristeza. Asume la realidad ya que es algo que no puedes cambiar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No dejes que ciertos prejuicios no dejen salir tus emociones. Si no te sientes bien o estás triste, date una tregua y confía en alguien cercano que aunque no lo creas, puede comprenderte muy bien. Hablar te vendrá muy bien, ya lo comprobarás.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Está bien que intentes solucionar un problema que afecta a los demás, pero también que intentes solucionar algo que te está ocurriendo a ti y que de momento no has contado a nadie. Debes ser valiente, por lo menos contigo mismo o misma.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La confianza en ti es lo primordial en este momento y vas a poder decir lo que piensas ahora con bastante facilidad. No tendrás timidez alguna ahora al expresar esas opiniones, pero hazlo con tacto, sin imposiciones y sin estridencias.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy tendrás oportunidad de ejercer alguna clase de poder, pero eso debes enfocarlo de la mejor manera posible, aquella que te permita hacerlo con justicia y comprensión con los demás. Es el camino para que sea una gestión de éxito.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Conversarás con alguien que te hará ver las cosas desde otra perspectiva y lo cierto es que te abrirá los ojos a otras realidades. Explora esos nuevos conceptos o ese terreno aún desconocido que te puede dar mucha paz interior. No temas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Procura no tomarte a mal nada de lo que suceda a tu alrededor hoy, no dejes que el ruido de los demás o cierto modo de vivir estresado y en tensión sea el tuyo. Maneja tus tiempos a tu manera sin influencias de nadie, por mucho que te digan.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te llegan palabras muy enriquecedoras o interesantes de alguien que has conocido este verano y que te ha abierto algún camino para salir de tu zona de confort. Te sentirás muy bien con todo eso. Ahora podrás poner en práctica algunas ideas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No pienses mal de alguien cercano que te dice ciertas cosas por tu interés o porque quiere verte mejorar en cualquier sentido. Intenta que todo eso te ayude y no te dejes llevar por un egoísmo mal entendido y solo pienses en lo que te apetece a ti.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Verás a alguien llegar a un lugar en el que tu quieres estar, pero te debes plantear que esa persona está viviendo ahora un momento que tu ya viviste en el pasado. Es mejor que asumas el presente y que saques el mejor partido de él.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy vas a tener una jornada un poco agitada ya que es el comienzo de un curso en el que se plantean interrogantes, en especial en lo relacionado con los hijos o su educación. Busca más información para tener las ideas claras y decidir.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy estará la luna llena en tu signo y sus influencias las vas a notar claramente porque algo que estabas buscando, quizá en tu interior, lo encuentras. Hay plenitud en tus aspiraciones y mejoras en tu vida. Todo eso te lleva a establecer mejores relaciones personales.