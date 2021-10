Aries (marzo 21-abril 20)

No estaría de más que visualizases algo positivo, algo que te gusta mucho y que quieres conseguir o un sitio al que te has propuesto llegar. En ese ejercicio mental puedes descubrir muchos beneficios y si te concentras en él, te sentirás mucho mejor.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Si hace poco que has comenzado una relación, no quieras ir demasiado deprisa. Pero debes estar convencido o convencida de que es el momento idóneo para esa estabilidad y no seguir mirando otras posibilidades en las aplicaciones.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Debes dar tiempo al tiempo para que todo vaya encajando si ha habido cambios bruscos en lo familiar. No todo vuelve a ser estable de golpe y eso lo vas a acusar mucho ahora emocionalmente. Quizá te sentaría bien alguna ayuda profesional.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Un día pleno en el que además te preparas para cambios importantes, pero que te hacen ilusión ya que suponen un reto para ti. Vas a disfrutar de ese comienzo de algo que te traerá momentos interesantes y ganas de actividades distintas.



Leo (julio 23-agosto 22)

Debes cuidar tu organismo ahora y más si tienes algún aviso de que hay algo que puede fallar y que está relacionado con el estrés o la ansiedad. Es el momento de parar y resetear, no debes agobiarte más y mucho menos por lo que digan o piensen los demás.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy te viene bien un poco de intimidad para dedicarte a algo que te apetece mucho o para mejorar la comunicación con tu pareja, si tienes. Todo eso te llevará a estar mejor desde el punto de vista emocional, te aislarás de gente que no te gusta nada.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si debes empezar dentro de poco una tarea complicada o vas a organizar un cambio de domicilio, lo mejor que puedes hacer es mimarte un poco y disfrutar de todo lo que puedas de la manera más frívola y despreocupada. Debes de hacer acopio de energía mental.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Jornada de conversaciones interesantes o con tendencia a la reflexión que vas a propiciar porque desde luego hoy no serán los temas frívolos lo que te interesen. Pero tampoco es necesario que caigas en la melancolía o en la tristeza por esos pensamientos, ojo.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A veces necesitas variar de grupos de amistades y buscas nuevas relaciones en las redes sociales y eso no es nada malo, aunque debes de tener cuidado con lo que dices y a quién se lo dices ya que no todo es lo que parece y eso debes tenerlo presente.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Encuentras muchas compensaciones en relaciones afectivas, y más si tienes hijos. Hoy debes de aprovechar para pasar tiempo conillos ya que dentro de poco tiempo la rutina te hará distanciarte porque tendrás que volver a lo de siempre.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Te empieza a pesar ya la excesiva calma que hay a tu alrededor y te gustaría que algunos asuntos profesionales se empezaran a mover. Pero tendrás que esperar un poco más. Procura no darle vueltas y caer en una obsesión sin sentido.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy te resultará imprescindible respirar aire fresco, dejarte llevar por espacios abiertos y contemplar el exterior. Estar en casa puede llegar a agobiarte y lo cierto es que hay una cierta desgana por lo que te rodea que puedes combatir moviéndote y con algo de ejercicio.