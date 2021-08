Ben Brereton Díaz comenzó la temporada del fútbol inglés con el pie derecho: gol y victoria de Blackburn Rovers, en el primer partido oficial que disputa el delantero después de su histórica participación con la selección chilena en la última Copa América.

Sin embargo, el jugador de origen inglés pudo quedarse sin pan ni pedazos. Así lo reconoció el ariete en conversación con Sport Bible. Fueron cuatro meses de papeleo y la esperanza de representar al país de su madre y su camiseta roja.

"Para mí, representar a su país es enorme. Ella lloraba constantemente porque estaba muy orgullosa", reconoce Big Ben cuando ya comienza a madurar la loca experiencia y todo el proceso que siguió para jugar por Chile.

El pasaporte fue un parto. El encargado de los trámites de la selección en Inglaterra, Ben Corbyn, movió todos los contactos posibles. "Me ayudó porque conoce algunas personas en la Embajada de Chile en Londres", explicó Brereton.

Ben Brereton espera estar el próximo mes en el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022

Lo malo fue que el documento definitivo no alcanzó a llegar, y Ben tenía que venirse sí o sí a Chile, ya que los vuelos y las restricciones sanitarias complicaban cualquier posibilidad posterior de viajar para integrarse a la Roja.

Sin el documento chileno, el problema se suscitó en el Aeropuerto de Madrid. "No tenía mi pasaporte chileno, entonces me dieron una hoja amarilla, que era un pasaporte temporal", recordó el goleador.

"Llevaba eso para entrar al país, así que en Madrid mostré la hoja y me dijeron 'no, necesitamos tu pasaporte chileno'. Yo estaba como 'oh no, no tengo uno... ¿qué voy hacer?' -Tampoco hablaban inglés, así que saqué a mi traductor, tratando de traducir todo", apuntó.

Ben fue con la verdad. "Sólo dije 'voy a jugar para Chile en la Copa América' y creo que un par de ellos eran chilenos. Me decían, '¿cómo te llamas?' Dije mi nombre y no tenían ni idea", detalló el internacional chileno.

Pero al final los convenció. "Saqué la hoja que decía que era una invitación al país. Finalmente, aceptaron y yo fui el último en subir al avión. Todo el mundo estaba furioso conmigo", completa el autor del gol en el triunfo sobre Bolivia por Copa América.

Tras comenzar de buena manera en su club, en la selección esperan que Brereton adquiera su mejor forme de cara a los desafíos del próximo mes, que pondrán a la selección chilena frente a Brasil, Ecuador y Bolivia, a principios de septiembre.