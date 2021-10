Gustavo Quinteros no responde preguntas sobre la selección chilena: "No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo"

La selección chilena pasa por un dramático momento, con muy pocas opciones de clasificar al Mundial y con el cuerpo técnico de Martín Lasarte muy cuestionado, porque con el uruguayo la Roja no ha ganando ningún partido en las eliminatorias.

Con ese panorama el nombre del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, suena fuerte para asumir el cargo en el equipo nacional, situación de la que habló este viernes el estratega argentino nacionalizado boliviano.

El director técnico, en la antesala al duelo de los albos ante Huachipato, evitó profundizar acerca de la selección, debido a que insiste en que sólo piensa en su futuro con el cuadro de Macul.

"Yo no quiero opinar, y mucho menos en este momento, porque la selección viene de perder un partido, yo me enfoco en mi objetivo, que es tratar de llevar a Colo Colo en lo más alto, luego las cosas que vayan pasando las iremos solucionando, nosotros acá estamos muy contentos, felices, hemos formado un equipo muy competitivo, que está en la lucha por el torneo y por clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, que es el objetivo principal, ojalá sea como campeón. No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo", dijo con firmeza el ex marcador central.

Quinteros no quiere hablar de la Roja - AgenciaUno

Además, Quinteros le pide a los hinchas de la selección que sigan apoyando, de cara a los partidos ante Paraguay y Venezuela, en San Carlos de Apoquindo.

"No quiero omitir opinión ahora, porque viene de un partido con un mal resultado, por ende pueden haber malas interpretaciones. Hay que confiar, la gente tiene que apoyar, confiar, y darle el respaldo a todo el grupo de jugadores que puedan, desde el aliento de la gente, seguir luchando en busca del objetivo", insistió.

