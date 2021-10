El ex defensor y capitán de Cobreloa, Sebastián Roco, protagonizó una pelea con el conserje de un edificio en Las Condes, luego de salir en defensa de su pareja, la ex Miss Chile Natividad Leiva. El Pelado Roco hizo la denuncia y fue detenido junto al conserje.

Sebastián Roco pelea con el conserje de un edificio para defender a ex Miss Chile

Una confusa pelea protagonizó el ex futbolista Sebastián Roco y el conserje de un edificio de la comuna de Las Condes, cuando el ex capitán de Cobreloa estaba acompañado por su novia, la ex Miss Chile Natividad Leiva; y el pequeño hijo de la Roca.

De acuerdo a la versión entregada, Roco y su familia se quedaron detenidos dentro del ascensor, ante lo que el conserje reaccionó de manera malhumorada y criticó que el grupo había excedido el límite de pasajeros permitidos en el elevador.

Cuando Leiva comenzó a registrar la discusión en video, el conserje le lanzó un violento golpe con una luma, acción que hace que Roco salga en defensa de la mujer. "Se agarran a golpes y saca otro palo más para seguir con la pelea", aseguró la pareja de Roco.

Los implicados pasaron a control de detención este lunes y luego de acudir a la Fiscalía Oriente, quedaron con prohibición de acercarse el uno al otro, mientras se desarrolla la investigación respectiva.

Roco se retiró del fútbol en 2018 y se ha dedicado a sus negocios personales. El defensor jugó más de 15 años en el profesionalismo, vistiendo las camisetas de San Felipe, Wanderers, Temuco, Audax, Gimnasia de Jujuy, Everton, Cobreloa, U. de Concepción y Melipilla.

El zaguero jugó además siete partidos por la selección chilena, entre 2006 y 2007, cuando fue nominado a la Copa América de Venezuela por parte de Nelson Acosta. Tras la llegada de Marcelo Bielsa, queda marginado de la Roja.