Johnny Herrera critica a Martín Lasarte por no poner a Iván Morales: "Chile tuvo 30 minutos un jugador de más y no lo fuiste a buscar"

La selección chilena empató sin goles contra Ecuador en Quito por la sexta fecha pendiente de las eliminatorias a Qatar 2022. Hace mucho que la Roja no sumaba en el país de la mitad del globo y Arturo Vidal valoró la igualdad pese a que la urgencia obligaba a la Roja a ganar.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex arquero Johnny Herrera tuvo un tirón de orejas para el DT Martín Lasarte. El otrora 23 de la Roja cree que a Machete le faltó un poquito de ambición considerando la expulsión de Junior Sornoza en los 63’.

“Es de esos partidos donde muchas veces ocurren señales a lo largo, que quizás el profesor Lasarte no está preparado para que se le diera el partido de esta forma, pero cuando pasan estas cosas hay que estar preparados”, dijo Herrera.

Agregó que “no sé si se acuerdan del chiste que les conté del profesor Hoyos contra Racing acá cuando con la U íbamos empatando a uno… por qué no lo fuimos a buscar. Por qué. Es exactamente lo mismo, Chile necesitaba los puntos”.

“La vida te da oportunidades y Chile las tuvo, casi 30 minutos con un jugador de más y no se creó ninguna chance de gol. Y eso es porque no lo fuiste a buscar, porque no te atreviste, incluso pudiste meter a Iván Morales. Ecuador se tiró atrás y era el único cambio más ofensivo que podía hacer y no lo hizo”, complementó.

Johnny Herrera sentenció que “la vida te pone estas oportunidades y Chile no las concretó. Con los números que tiene ahora Lasarte, con estos puntos el profesor Rueda estaría colgado en Plaza Italia”.