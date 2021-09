Sin duda alguna que Paulo Díaz ha sido uno de los puntos altos de la selección chilena en la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde se ha perdido con Brasil y se consiguió una igualdad contra Ecuador, algo que el mismo defensa considera que fue destacable.

"Es un punto muy importante para nosotros, hace mucho tiempo que no se sacaba un punto de visita acá en Ecuador. Lo tomamos muy bien, nos sirve para seguir sumando y estar mucho más cerca del objetivo", comenta Díaz desde Guayaquil, donde está la Roja.

Es tanto lo que se ha floreado al defensor, que los hinchas catalogaron que en el duelo contra Ecuador Díaz jugó su mejor partido con la camiseta de la selección.

"Puede ser. Igual vengo haciendo buenos partidos, no solo en la selección sino también en River, pero bueno, si la gente lo destaca, me pone contento y es bueno que lo aprecien y que me tomen como un jugador importante en la selección", destaca Díaz.

Eso sí, el jugador de River Plate estuvo alejado un tiempo de la Roja, luego de sufrir algunas secuelas tras contagiarse de Covid-19, lo que hizo que se perdiera, por ejemplo, la participación chilena en la Copa América que se jugó en Brasil.

Paulo Díaz ha jugado en los partidos ante Brasil y Ecuador por la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Es lindo reencontrarse con compañeros de selección, también con mi hermano que está citado. La verdad, triste por no haber participado en las últimas fechas de Eliminatorias, también en la Copa América, pero fue una situación de salud que prefiero tomarlo por ese lado que hacerme más daño de lo que ya estaba. Muy feliz de estar de vuelta", cuenta el ex Palestino y Colo Colo.

En cuanto al partido del jueves, el defensor cree que es muy importante hacer un gran partido, porque la idea es volver al país sumando para seguir compitiendo en el camino al Mundial de Qatar 2022.

"Va ser un partido muy complicado, porque es una selección importante, también por su localía. Es un clima complicado e intentaremos hacer todo lo posible para poder sacar puntos. Sea uno o tres la idea es sumar, sobre todo cuando estás de visitante", finaliza.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.