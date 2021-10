Ben Brereton Díaz viene en un momento dulce cuando Chile más lo necesita. Ha cuajado su mejor campaña en el Blackburn Rovers en la siempre competitiva Championship con 10 goles en 11 partidos, estando al tope de la tabla de artilleros junto al serbio Aleksandar Mitrovic, del Fulham. Y la Roja, por su parte, ha carecido de poder de fuego durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que vivirá una fecha triple clave en los próximos días.

Por lo mismo, Martín Lasarte advirtió que Big Ben bien puede ser el 9 de Chile. “Ben también ha jugado de centrodelantero. De los últimos cuatro partidos, jugó en dos de 9 y en otros minutos también. Sus características morfológicas hace pensar que estamos ante un centrodelantero, se nos adelantaron en Inglaterra, pero lo pensamos ahí también. En la Copa América se repartieron el medio con Eduardo Vargas. Se complementaron bien y eso nos dio pena por la ausencia de Eduardo, era importante, sobre todo para el partido de visita”, manifestó en conferencia de prensa Machete.

De paso, pidió manejar las expectativas ante el creciente cariño que despierta el nacido en Inglaterra. “Ben lo ha hecho bien con nosotros, pero hay como una euforia que va más allá de la realidad. Su momento es bueno, eso es importante, pero es joven, en Chile hace sus primeras armas y no me parecería justo cargarle una mochila muy pesada. Si juega, como pensamos que ocurra, su importancia será máxima, como la tienen los 11 que entran, los que esperan y los que no compiten. Todos sabemos la importancia de esta triple fecha, es la más importante que se ha jugado para nosotros. Pero Ben tiene su cuota y está repartida con los demás”, meditó el uruguayo.

Chile enfrentará a Perú en Lima este jueves a las 22:00 horas para luego recibir a Paraguay el domingo 19 a las 21:00 y a Venezuela el jueves 14 en idéntico horario en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Ben Brereton con Eduardo Vargas en la Copa América. Ahora le puede tocar reemplazarlo. | Foto: Getty Images

