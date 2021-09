La selección chilena jugó a gran nivel ante Brasil en el Monumental, pero aquello no sirvió de nada, porque cayó por 1-0 y sigue muy complicada en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ante el Scratch el entrenador Martín Lasarte jugó con una línea de tres defensores, para que Mauricio Isla y Eugenio Mena jugaran como carrileros, sin embargo evitó confirmar el esquema o asegurar que cambiarán a cuatro defensores.

"Yo habitualmente siempre he jugado con línea de 4, en el partido de la eliminatoria contra Bolivia lo vi (al equipo) realmente muy bien jugando con línea de 3, con dos carrileros y nos pareció muy atenido seguir insistiendo por ahí, trabajar los pocos días que tenemos sobre esa base", explicó Machete.

"En líneas generales estoy muy satisfecho con muchas cosas, no tanto con otras, pero creo que es la manera que tenemos mejor de poder salir de una tenencia un poquito monótona a un ritmo más alto, a unas transiciones más veloces para traducirlo a goles. Si lo vamos a utilizar o no, no podría asegurarlo. Sí está claro que es un partido que puede tener otras características y por ahí volver a lo que hemos utilizado", agregó.

Lasarte ante Brasil - AgenciaUno

Una de las ideas que está en la cabeza del entrenador nacional es poner a cuatro defensores centrales en Quito, como lo son Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco y Sebastián Vegas, para así evitar ser castigados por la velocidad de los ecuatorianos.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este domingo desde las 18:00 horas, cuando se mida ante Ecuador en Quito con transmisión de RedGol.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.