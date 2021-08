Uno de los mejores exponentes del Team Chile en Tokio 2020 fue el luchador Yasmani Acosta, que estuvo a un paso de ganar una medalla, pero bajo su punto de vista no la obtuvo porque hubo "trampa".

El cubano nacionalizado chileno aún lamenta la decisión que tomaron los jueces en las semifinales, poque según su opinión debería haber clasificado a la final, y así, haber asegurado al menos presea de plata.

"Influyen muchas cosas. Chile no es un país de mucha trayectoria en la lucha y Georgia, sí. Tiene varios luchadores en ese nivel, de años, no de ahora. Pagan más, también. Todas esas cosas ayudan un poco. Para ganarles, hay que hacerlo muy convincentemente. Con diferencia de cuatro, cinco o seis puntos. Hay que ganarles a los rivales y al árbitro, cosa de que te puedan hacer trampas. Yo lo veo así, de esa forma", dijo Acosta a La Tercera.

"Fue trampa. Yo salí del combate sin dudas. Todo el mundo vio lo mismo que yo y sintió lo mismo. Hay personas que todavía me escriben y me dicen lo mismo. Hasta una persona que no sepa de lucha, que vio el combate, entendería que estuve más activo", agregó.

Además, Yasmani Acosta señala que no quedó conforme con su actuación en Tokio, debido a que quería darle una medalla al país que lo acogió.

"No estoy conforme, porque me tracé como meta una medalla. Sin importar lo que fuera, me tenía que venir con una medalla. Como fuera, pero con una medalla. Si no me hubiesen hecho trampa, yo hubiese cogido una", contó.