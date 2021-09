El delantero chileno, que no fue considerado para la fecha triple de las eliminatorias, dijo presente en el marcador para Portland Timbers.

La falta de gol es el gran problema de la selección chilena, es por ello que muchos extrañaron el nombre de Felipe Mora en la lista de Martín Lasarte para la fecha triple de las eliminatorias.

La Roja no pudo llegar a la red ante Brasil, es por ello que muchos pidieron a gritos el nombre del ex Universidad de Chile, sin embargo Machete no lo tuvo en cuenta, ni por la baja de Ben Brereton.

Esta situación la aprovechó Portland Timbers, que sigue contando con las anotaciones del formado en Audax Italiano, quien llegó a la red ante Houston Dynamo en calidad de forastero.

Felipe Mora volvió a celebrar con la camiseta del elenco verde a los 20 minutos, cuando transformó en gol un penal, para así poner el 2-0 parcial para su cuadro en la MLS.

El delantero, de esta manera, se alza como uno de los jugadores más efectivos de la liga de Estados Unidos, porque convirtió su noveno tanto, quedando muy cerca del máximo goleador, el peruano Raúl Ruidíaz, que tiene 14 goles.

Felipe Mora por ahora no vino a la fecha triple, pero en octubre y noviembre se vienen más partidos eliminatorios, donde espera ser considerado.