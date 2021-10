Un jugador del fútbol inglés, quien habló desde el anonimato, señaló que sufre por no contar su condición sexual.

Uno de los temas que siempre asoma como tabú en el fútbol es la homosexualidad, y una figura de la Premier League comentó ello, aunque lo hizo desde el anonimato, porque tema revelar su condición sexual.

El jugador dio una entrevista, donde no se dijo su nombre, a The Sun, donde comentó que teme mucho decir su verdad, debido a que considera que aún no están preparados dentro del fútbol para soportarlo.

"Es el 2021 y debería ser libre de decirles a todos quién soy, pero hay algunos aficionados en las gradas para los que todavía estamos en la década de los 80", dijo de entrada el futbolista.

"Quiero ser abierto con la gente porque es lo que soy y estoy orgulloso. Pero la verdad es que seré crucificado", agregó acerca de la situación.

La Premier ha dado gesto de apertura - Getty

Luego, señaló su incomodidad al respecto: "Cuando juego, siento que los fanáticos pueden adivinar y me están juzgando".

ver también Susto: Newcastle y Tottenham se detuvieron por desmayo de un hincha

"¿Doy esa impresión dentro del campo? ¿Se nota en la ropa que llevo fuera del campo? Me ha afectado mucho mentalmente. Es aterrador", cerró.