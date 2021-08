Para muchos fue una sorpresa que Alejandro Papu Gómez se marchara del Atalanta donde era la figura del equipo y fichara en el Sevilla a mitad de la temporada pasada. Sin embargo, fue el propio volante argentino quien dio a conocer los verdaderos motivos de su salida del equipo italiano.

El Papu Gómez desclasificó una pelea que tuvo con el entrenador, Gian Piero Gasperini, y en la cual, el técnico estuvo a punto de golpear al argentino.

"Me tuve que ir del club. Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca lo desobedecí en una indicación táctica", comenzó diciendo el Papu al diario La Nación.

El campeón de la Copa América con Argentina prosiguió con su relato y recuerda que "10 minutos antes del fin del primer tiempo Gasperini le pidió que dejase de jugar por la banda izquierda y pasara a la derecha, algo que no hice porque estaba jugando muy bien por la izquierda".

Papu Gómez explicó los motivos de su salida del Atalanta. (Foto: Getty Images)

"Y le dije que no. Imagínate, haberle respondido eso, en medio del partido, hoy, con las cámaras. Estuvo perfecto que se enojara. Ahí ya supe que en el entretiempo me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del entretiempo se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente", añadió el Papu.

Dicha situación colmó la paciencia de Gómez, quien tras eso, decidió emigrar del Atalanta y fue así como llegó al Sevilla.

"Uno puede discutir, ok, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club (Antonio Percassi) y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado, ya que como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico. Pero le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini", expresó.

"Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva", finalizó el Papu.