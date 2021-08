Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de Racing Club luego de perder el clásico ante Independiente y en su despedida puso de ejemplo a Eugenio Mena y Gabriel Arias, jugadores con los que no pudo contar para la final que perdió ante Colón

Se terminó la historia de Juan Antonio Pizzi en Racing Club, equipo al que llegó a reemplazar a Sebastián Beccacece y del que se va luego de perder por la cuenta mínima el clásico de Avellaneda ante el rival de toda su vida, Independiente.

El DT que le ganó a Argentina la Copa América Centenario lamentó la decisión de los dirigentes de la Academia y aseguró que "hemos recibido una enseñanza magnifica en estos siete meses porque hemos trabajado en una situación adversa: tardanza en incorporaciones, 33 casos de Covid, jugadores convocados a las selecciones que nos privo de contar con nuestros jugadores más importantes (Gabriel Arias y Eugenio Mena) en la final, pero nunca nos quejamos”.

Pizzi además reveló que en Racing le fijaron cinco objetivos de los cuales cumplió a cabalidad cuatro, por lo que obviamente la sensación no es grata a la hora de partir.

"Cuando nosotros llegamos, en la primera reunión con el club, me plantearon 5 objetivos: seguir participando de la Copa Argentina, clasificar a la fase final del torneo local, clasificar a octavos de la Libertadores, promover juveniles y la final de la supercopa. De los 5 el único que no cumplimos fue la supercopa que perdimos, todos los demás los cumplimos”, explicó.

Eugenio Mena fue uno de los puntales en Racing en el proceso de Juan Antonio Pizzi (Getty Images)

En esa misma línea confesó que "al margen de la tristeza que me casusa que hayan decidido que no continuemos, nos vamos con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo. Cumplimos los objetivos que nos propusieron en el inicio del contrato. Lamentablemente no encontramos el respaldo para poder continuar en una carrera que es ascendente y donde ha habido una evolución. Desde que agarramos revertimos la situación de confianza del plantel, y hoy dejamos un equipo consolidado con una estructura muy firme”.

Para el final Pizzi le mandó un mensaje a los fanáticos de Racing Club. “Al hincha agradecer. No estoy arrepentido de haber tomado la decisión de dirigir el equipo. Creo en la grandeza de la institución y su gente. Agradecer el apoyo que recibí incluso en situaciones donde no tuvimos el rendimiento esperado, pero lo hicimos con la mayor dedicación, hemos trabajado muchísimo”, cerró.