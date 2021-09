Este jueves a las 13:45 horas de Chile, el Mónaco visitará a la Real Sociedad en San Sebastián por la segunda fecha del Grupo B de la Europa League.

En la previa en zaguero chileno, Guillermo Maripán, se refirió a la fragilidad defensiva del equipo esta temporada en la Ligue 1, donde marchan octavos con 11 puntos en 8 partidos.

"La verdad es que defensivamente no hemos estado muy bien en los ultimos partidos, no estamos como terminamos la temporada pasada, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando, que esto es así, que uno tiene momentos buenos y momentos no tan buenos", señaló el central de la selección chilena en rueda de prensa.

"Pero lo importante es que el equipo está unido, que entendemos lo que quiere el entrenador y estamos trabajando para mejorar", afirmó.

Sobre los jugadores Oyarzabal y Januzaj, figuras de la ofensiva vasca, comentó: "Son jugadores muy versátiles, que tienen una calidad tremenda, así como otros jugadores de la Real Sociedad. Pero la vez que los enfrenté (en Alavés), fuimos muy agresivos e intensos y a ellos les incomoda mucho. Así que vamos a plantear un partido así, para que no se sientan cómodos".

Luego, indicó: "Para mí siempre es más importante terminar con la portería sin goles que cualquier otra cosa. Uno siempre trabaja para eso y yo espero ordenar mi defensa y que mi equipo se encuentre bien para no recibir goles y darle la tranquilidad a los delanteros para que puedan marcar. Últimamente hemos recibido muchos goles, pero tenemos que seguir trabajando y seguro que ya vamos a dejar muchas porterías en cero".

Acerca de los puntos fuertes de su equipo, aseveró: "Somos un equipo bastante intenso, bastante agresivo, nos gusta jugar en campo rival y tener la posesión del balón, tenemos jugadores jóvenes de mucha calidad y otros de mucha más experiencia, para los que no nos conozcan que deben ser pocos".

Finalmente, sobre su escasez de goles en comparación con la temporada pasada, expresó: "La verdad que siento que me vigilan más. Pero mi función principal es evitar que nos marquen goles, y si marco goles será un plus".