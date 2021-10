Este martes elInter de Milán consiguió una valiosa victoria por 3-1 sobre el Sheriff y se mantuvo en carrera por clasificar a los octavos de final de la Champions League.

Arturo Vidal fue figura en el equipo local, al asistir a Dzeko en el primer gol, y luego anotar el segundo, cuando el Sheriff recién había igualado el marcador.

La Gazzetta dello Sport, principal medio deportivo de Italia, elogió al volante de la selección chilena por su desempeño y destacó su retorno en modo "guerrero".

"De repente, Vidal está de vuelta. Luego de un mes al margen, el chileno encuentra su lugar como titular por primera vez esta temporada al firmar finalmente una gran actuación", comienza la publicación.

"Sustituyó al magullado Calhanoglu desempolvando el viejo esmalte: carrera, sustancia, trabajo constante de conexión entre mediocampo y ataque. y, guinda del pastel, el gol que permitió al Inter reaccionar de inmediato", afirman.

Sobre la decisión de Inzaghi de lanzarlo a la cancha como titular, señalan: "En definitiva, una elección sorprendente porque, antes de anoche, el chileno había acumulado apenas 35 minutos ante el Sassuolo en el último mes. Vidal prácticamente había desaparecido del radar. salvo para recuperar los titulares de un video de mediados de agosto que lo retrata en un evidente estado de embriaguez".

Asimismo destacan que volvió al gol en Champions League: "La tarde de Champions también le sirvió a Vidal para volver a saborear el sabor de los goles en el campo europeo, algo que le faltaba desde hacía cuatro años y medio, exactamente de un Bayern-Real Madrid el 12 de abril de 2017".

"Para el chileno también es el primer gol europeo con la camiseta nerazzurri y ahora Inzaghi espera que no pare", añaden.

Finalmente, anticipan el duelo de domingo ante la Juventus, su ex club: "También porque la Juve llegará a San Siro el domingo y para el chileno no será un partido como ningún otro. Volver a desafiar su pasado tendrá un sabor particular y Vidal sabe que tiene una oportunidad única de demostrar que ha vuelto el Guerrero de los viejos tiempos. Un guerrero que aún puede marcar la diferencia".