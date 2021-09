Este martes el polaco Robert Lewandowski recibió la Bota de Oro 2020-2021, premio otorgado al mayor goleador de la temporada en Europa.

Tras marcar 41 goles con el Bayern Munich en la Bundesliga, Lewy señaló: "Éste es el premio al esfuerzo mío y de todo el equipo. No pienso en otra más, porque acabamos de empezar la temporada y no juego para lograr estos premios".

El atacante polaco también se refirió a las posibilidades que ha tenido de dejar el Bayern: "Sí, es cierto que me vi con Florentino Pérez (presidente de Real Madrid) en un par de ocasiones, una de ellas, tras un partido que jugamos contra ellos. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo".

Aunque dice que está comprometido con el Bayern: "Ahora mismo no es algo que tenga en la cabeza, puesto que estoy enfocado al cien por cien en el Bayern. Siempre hay especulaciones, pero ya me enfrento con clubes de otros países en la Champions League. No hace falta probar más Ligas".

Lewy agradeció al Bayern Munich en Twitter

Sobre su competencia con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, comentó: "Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto".

También habló de Karim Benzema: "Le admiro no sólo por los goles que marca sino por lo mucho que hace jugar a su equipo. Su trabajo para el equipo es lo que más me gusta de él. Es un gran futbolista".

Finalizó asegurando que no ve cercano su retiro: "Mi experiencia es valiosa. Físicamente me siento bien. Mis exámenes (médicos) son óptimos. Eso quiere decir que mi cuerpo me permite jugar todavía algunos años a este nivel".

Lewandowski es uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol con 492 por clubes (Delta Varsovia, Legia Varsovia II, Knicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund y Bayern Munich) y 72 por la selección polaca.