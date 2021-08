Este domingo Lionel Messi se despidió del Barcelona, club al que defendió desde el año 2000 en las divisiones inferiores.

Una salida inesperada que lo impactó tanto a él como al mundo del fútbol. "Siento mucha tristeza porque me tengo que ir de este club. El club al que amo, en un momento que no esperaba. El año pasado quería irme, pero este no", dijo en su despedida.

Lionel Messi comenzó a tener líos con la dirigencia el año pasado y hasta pensó en marcharse, luego de que traspasaran a su amigo Lucho Suárez.

Antes, en 2017, la Pulga tuvo líos al renovar con el club blaugrana, cuando el Tribual Supremo lo condenó por evasión de impuestos.

Lionel Messi en su despedida del Barcelona

Ese año, Diego Maradona, intuía que la relación entre Barcelona y el rosarino no terminaría bien.

"Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece", dijo en una entrevista con Infobae.

"Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí", añadió.

Maradona jugó desde 1982 hasta 1984 en el Barcelona, donde no pudo brillar debido a una lesión y a supuestos problemas extradeportivos. Terminó fichando en el Napoli donde es ídolo hasta el día de hoy.