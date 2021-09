Colo Colo dejó en el olvido su mala temporada 2020 y este sábado se coronó campeón de la Copa Chile. El cacique derrotó por 2-0 a Everton en Talca y levantó su primer título tras haber peleado por no descender a la Primera B.

Una de las grandes figuras en esta campaña fue Iván Morales, quien no pudo estar presente en el encuentro. El delantero finalizó como el goleador del torneo con cinco tantos, pero se ausentó al estar junto a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Pese a que no pudo estar junto a sus compañeros, el artillero se las arregló para decir presente en una de las jornadas más importantes de Colo Colo en el último tiempo. Tanto en la antesala como después, el jugador festejó como loco.

Iván Morales terminó como el goleador de la Copa Chile. Foto: Agencia Uno

Mientras el cacique saltaba a la cancha del estadio Fiscal de Talca, Morales y la selección chilena emprendían el vuelo a Ecuador para el choque de esta noche. Es por ello que una vez bajaron del avión, se enteró de la buena noticia.

"¡Campeones! ¡Qué alegría! ¡Vamos albo!", fueron sus primeras palabras en una de sus historias en Instagram. Pero no sería lo único, ya que minutos más tarde tendría una videollamada junto a Óscar Opazo desde el camarín.

Con el Torta tuvo un breve, pero divertido diálogo. Con Gabriel Suazo y Emiliano Amor incluidos, Morales dio sus impresiones de lo ocurrido y se vio emocionado por conseguir el título. "Qué lindo. Qué lindo. Qué grandes, cobros. ¡Bien, bien!".

Aunque no sería lo único, ya que Opazo le confesó que no le guardaron medalla de campeón. No obstante, el delantero no se hizo problemas y se lo tomó con humor, para ahora enfocarse de lleno en el duelo de este domingo.

