No hay dudas en que Iván Morales vive el mejor año de su carrera profesional. El delantero de Colo Colo, con 16 goles y cuatro asistencias en 26 partidos, ha encontrado la plenitud en un cuadro popular que mira cada vez más cerca el título del Campeonato Nacional.

Pero antes está la visita de Universidad Católica, este domingo en el estadio Monumental, una oportunidad de oro para que el Cacique ratifique su campaña y comience a helar champaña. "Estamos bien, con mucha confianza y ganas de salir a darlo todo", explica Morales.

En conversación con TNT Sports, el atacante maulino asume que el duelo ante la UC es un clásico. "Así es. Creo que ha ido tomando mucho peso en el último tiempo, mucha más relevancia, son partidos más parejos", sentencia.

"Ellos vendrán con su manera. Los equipos acá en el Monumental se han venido a cerrar atrás, pero no creo que sea el caso de ellos. Nosotros vamos a salir a buscar y sea clásico o no, lo importante son los tres puntos", asume el ariete de 22 años.

"Colo Colo me apoyó en las buenas y en las malas"



Uno de los elementos presentes en el mejor año de la carrera de Iván Morales ha sido la regularidad que ha tenido en su rendimiento. Pero el jugador asume que mucho hay de su compromiso y su madurez.

"Creo que aprendí a porrazos como se dice en buen chileno y eso es lo que ahora trato de aprovechar, todas las oportunidades que tengo, porque en un momento estuve a punto de perderlas", reflexiona el ex seleccionado.

Iván Morales suma 16 goles en la presente temporada con la camiseta de Colo Colo

"Gracias a Dios este año me han salido las cosas, he hecho muchos goles, ganamos la Copa Chile, estamos peleando el campeonato y para eso hay que estar preparado. Eso me ha hecho estar bien a mí y a la mayoría del equipo", advierte el atacante.

Los dolores del pasado -un episodio de indisciplina y el fallecimiento de su madre- también van quedando atrás para un Morales que agradece que "el club siempre fue claro conmigo y me apoyó, en las buenas, en las malas: lo de principios de año, lo de mi mamá".

"Siempre estuvieron conmigo, el cuerpo técnico y la gente que trabaja acá, y es la confianza que necesitaba devolver. Que se haya dado como hasta ahora es muy lindo para mí, me hace sentir súper orgulloso de sí mismo", valora el delantero.

El artillero albo se detiene en su entorno. "Siempre tengo el apoyo de mi familia, mis hermanos, mis sobrinos. Cuando tuve a mis viejos. Hay una edad en que uno sabe lo que hace, y ahora decidí dónde estar y estoy tomando mucho mejores decisiones", concluye.